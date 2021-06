Carles Perez chiede di tornare al Barcellona: Messi e Koeman dicono di no

Secondo Don Balon, lo spagnolo tornerebbe volentieri in blaugrana. Ma l'operazione sembra impossibile

Carles Perez vorrebbe tornare al Barcellona. Secondo Don Balon, l'esterno spagnolo avrebbe sondato con il club blaugrana la possibilità di fare ritorno al Camp Nou questa estate dopo un anno e mezzo alla Roma con più ombre che luci. Al Barça de la Fuente, Trincao e Dembelé potrebbero partire, così Perez - rivela il portale spagnolo - si è riofferto. Una possibilità al momento praticamente impossibile: da Koeman e Messi sarebbe arrivato un secco "no" che lo costringerà a trovare alternative. Alla Roma si è comunque adattato grazie alla presenza di tanti connazionali come Villar, Mayoral, Pau Lopez e Pedro, ma non ha mai convinto Fonseca fino in fondo. Adesso proverà a farlo da subito con Mourinho, altrimenti (complice anche il ritorno di Zaniolo) avrà ancora meno spazio.