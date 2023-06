Mercato Roma, Carles Perez ai saluti: trattativa in chiusura con il Celta Vigo

L'esterno d'attacco lascerà i giallorossi per tornare, stavolta a titolo definitivo, al club galiziano dopo l'ultima buona annata in prestito

Kluivert, Vina, Volpato, Missori ma anche Carles Perez. Pinto prosegue il lavoro sul mercato in uscita e tra i giocatori verso la cessione c'è anche lo spagnolo. Per l'esterno cresciuto nel Barcellona è vicino il ritorno al Celta Vigo dove ha già giocato in prestito nell'ultima stagione. Un'annata positiva quella di Perez, che ha giocato praticamente tutte le partite di campionato da titolare e gli sta valendo la conferma. Nelle prossime ore i galiziani dovrebbero annunciare l'arrivo in panchina di Rafa Benitez. Una serie di mosse verso il futuro che il Celta completerà proprio con il classe '97 di proprietà della Roma. L'addio dello spagnolo porterà nelle casse giallorosse circa 6 milioni di euro, altro tassello di Pinto nella scalata verso i fatidici 30 milioni di plusvalenze.