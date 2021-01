Caos sostituzioni, Sabatini: “Offeso e imbarazzato dal comportamento della Roma”

Anche Walter Sabatini dice la sua sul caos delle sei sostituzioni che ha visto protagonista la Roma martedì sera con lo Spezia, con la conseguente sconfitta per 3-0 a tavolino. L’ex ds giallorosso e attuale direttore dell’area tecnica del Bologna ha parlato a ‘Sportitalia’: “Sono offeso e imbarazzato per il comportamento della Roma”. Poche parole che però rispecchiano anche l’umore dei tifosi capitolini nel postpartita di Coppa Italia e non solo. Un episodio che ha rappresentato forse la goccia che ha fatto traboccare il vaso, vista la catena di addii, confronti e reazioni che si sono succedute.