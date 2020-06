Canovi: “La Roma ha avuto delle mancanze verso Schick. Lo rimpiangerà”

Patrik Schick continua a stupire: oggi è arrivato il decimo gol in 19 partite con la maglia del Lipsia. Il ceco sta provando a convincere i tedeschi a investire la cifra del diritto di riscatto, dopo l’ennesima dichiarazione d’amore nei confronti del club della Red Bull. Dopo due anni deludenti, l’unico obiettivo della Roma è quello di chiudere il capitolo e non realizzare una minusvalenza. “Un giorno rimpiangeremo Schick, continuo a dire che sia un grande giocatore. Quest’anno lo sta dimostrando, alla Roma non è andato bene anche per colpa sua ovviamente, probabilmente non ha sentito la fiducia e ne ha sofferto“, ha detto Dario Canovi. Lo storico procuratore ha parlato ai microfoni di ‘Centro Suono Sport 101.5’: “Forse ha pesato psicologicamente anche il costo del suo cartellino, indubbiamente alla Roma è stato un fallimento. Ha avuto delle mancanze, ma ci sono state sicuramente delle mancanze anche da parte della Roma. Conoscendo il suo procuratore, ho l’impressione che rimarrà al Lipsia. Non so con quali condizioni, ma chi ci guadagnerà da questa vicenda sarà il suo procuratore”. Infine sulla situazione dei giallorossi in ambito societario: “Preferisco non commentare. Una volta c’erano i presidenti-tifosi, ora non esistono più o comunque li conti sulle dita di una mano. Pallotta non è mai stato un tifoso della Roma, giustamente ha sempre pensato di fare soldi con il club”.