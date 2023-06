Calciomercato, Ziyech verso l’Al Nassr: sfuma definitivamente l’ipotesi Roma

Era stato un obiettivo concreto a gennaio, specie dopo il caso Zaniolo, e anche nel 2018, quando ancora giocava nell'Ajax. Ma sembra proprio che nel destino di Hakim Ziyech non ci sia spazio per la Roma. Infatti, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il calciatore del Chelsea sarebbe in trattativa avanzata con l'Al Nassr. Il marocchino sarebbe più che propenso a partire, data l'entità dell'offerta e lo scarso minutaggio che ha avuto negli ultimi tempi con i 'Blues'. C'è da convincere però proprio il Chelsea, che nel frattempo aspetta anche altre offerte dall'Arabia.