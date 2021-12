Calciomercato, Villar piace in Spagna: ci provano Celta Vigo ed Elche

Il centrocampista spagnolo può lasciare la Roma a gennaio: tra le opzioni c'è anche un ritorno a casa

Gonzalo Villar potrebbe tornare davvero in Spagna. Dopo l'esplosione con Fonseca, il centrocampista 23enne è finito nel dimenticatoio con Mourinho, spesso addirittura in tribuna. A gennaio Pinto cerca a tutti i costi un rinforzo in mediana, per il giovane regista spagnolo non c'è più posto ma le pretendenti non mancano. Come riportato da 'Onda Regional', il Celta Vigo è fortemente interessato a Villar, che sta valutando questa opzione, ormai completamente fuori dai radar dello Special One. Su di lui, però, ci sono anche gli occhi dell'Elche che avrebbe mosso i primi passi per riportarlo proprio dove la Roma lo aveva notato e acquistato.