Calciomercato, Todibo destinato all’Everton: il francese sempre più lontano dalla Roma

Se parte Smalling, la Roma è pronta a virare su Jean-Clair Todibo del Barcellona. Tuttavia, sul centrale ora in prestito allo Schalke04, c’è l’interesse di mezza Europa e in Inghilterra si portano già avanti con il lavoro. L‘Everton di Carlo Ancelotti sembrerebbe infatti aver superato la Roma per il giovane difensore francese. Secondo Sport, Todibo è destinato a vestire la maglia dei Toffees per la prossima stagione. “Mi immagino qui ancora un anno”, aveva dichiarato nei giorni scorsi il difensore, ma alle sue dichiarazioni era arrivata la risposta del diesse Jochen Schneider: “Non bisogna essere dei visionari per capire che le possibilità che lui resti qui sono diminuite con il coronavirus”. Nella prima partita di Bundesliga (Dortmund-Schalke04), il classe ’99 si era poi reso famoso di un insulto alla nonna di Haaland.