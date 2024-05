Calciomercato, Tiago Pinto vicino al Bournemouth

Il dirigente dopo essersi dimesso da General Manager del club giallorosso, è pronto a ripartire dalle Cherries in Premier League

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, Tiago Pinto sarà vicinissimo a diventare l'uomo mercato del Bournemouth. La trattativa tra le Cherries e l'ex General Manager giallorosso è già in stato avanzato. Tanto che ci sono stati anche degli incontri tra le due parti. Il dirigente portoghese aveva lasciato la squadra capitolina dopo la sessione di mercato invernale. Si era dimesso in quanto riteneva concluso il suo ciclo, ora è pronto a ripartire dalla Premier e con nuovi stimoli. Qua troverà vecchie conoscenze del calcio italiano come Neto, Radu e sopratutto Justin Kluivert