Calciomercato, su Nacho del Real Madrid ci sono Roma, Napoli e Milan

Frequentemente accostato alla Roma, Nacho potrebbe dire addio al Real Madrid in questa finestra di calciomercato. Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, l’interesse dai club italiani non manca: tra tutti c’è infatti quello di Roma, Milan e Napoli. Gli agenti del centrale ora sono a Torino per la conclusione dell’affare Morata (altro loro assistito) con la Juventus, ed hanno avuto la possibilità di confrontarsi con le società interessate a Nacho. I blancos hanno lasciato carta bianca al giocatore, che ha il contratto in scadenza nel 2022, per fargli decidere autonomamente se restare o continuare la carriera altrove per poter trovare più spazio. La Roma, da parte sua, continua il braccio di ferro con lo United per Chris Smalling, primo vero obiettivo per la difesa. Nei prossimi giorni i giallorossi è probabile che i giallorossi presentino una nuova offerta che magari possa accontentare le alte richieste dei Red Devils.