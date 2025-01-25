Continuano i movimenti di mercato in casa Roma. Secondo quanto riportato da SkySport, l’Olympique Marsiglia sarebbe seriamente interessato a Nicola Zalewski, il cui contratto è in scadenza il prossimo giugno. Dal suo lato, Ghisolfi, non può cedere il giocatore con la formula del prestito, e le parti stanno cercando una soluzione che permetta il trasferimento nel club allenato da Roberto De Zerbi già in questa sessione di mercato. Al momento quindi, la trattativa è in fase iniziale.