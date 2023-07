Calciomercato, sirene dalla Serie A per Camara: piace a Sassuolo e Genoa

La Roma ha deciso di non riscattare Mady Camara e di rimandarlo alla base, all'Olimpiakos. La sua prima e unica stagione in giallorosso non è stata sicuramente da ricordare ed è per questo che la società ha optato per non riconfermare il centrocampista guineano. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, però, il calciatore potrebbe immediatamente ritornare in Serie A. Su di lui, infatti, hanno puntato gli occhi sia il Genoa che il Sassuolo. Nei prossimi giorni, sono attesi possibili contratti tra i club interessati e la società greca. Non è escluso, dunque, che la Roma si ritrovi Camara in campo da avversario.