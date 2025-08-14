Koné a FR: "PSG? Non mi hanno cercato. A Roma mi trovo bene e sono felice"

Manu Koné si ritrova incredibilmente sul mercato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport i giallorossi hanno offerto il centrocampista ai nerazzurri che ci stanno pensando. L'Inter sarebbe disposta ad arrivare ad offrire 30 milioni di euro mantenendo le risorse per investire su Lookman. I due giocatori, infatti, non sarebbero alternative e i nerazzurri potrebbero portare a Milano entrambi. La Roma vorrebbe incassare più di 30 milioni e non considera il giocatore incedibile.