Calciomercato Roma, Zakaria per gennaio: costa 5 milioni, contratto da top

I giallorossi vogliono rinforzare la mediana, presto un incontro tra Pinto e gli intermediari

L'obiettivo numero uno per il mercato di gennaio della Roma è già noto. I giallorossi punteranno tutto su Denis Zakaria, centrocampista svizzero in scadenza con il Borussia Moenchengladbach. Presto Tiago Pinto incontrerà l'agente del giocatore Fali Ramadani, per strappare un accordo e bruciare la concorrenza, riporta calciomercato.it. Il costo del cartellino si aggira sui 5-6 milioni. Per il centrocampista pronto un contratto al livello dei top della rosa. Mourinho aveva chiesto un giocatore con le caratteristiche di Zakaria già in estate. Con l'addio di Nzonzi si è liberato il budget necessario per affondare il colpo con Zakaria.