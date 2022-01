Calciomercato Roma, Xhaka non lascerà l’Arsenal a gennaio

Granit Xhaka non lascerà l'Arsenal nel mese di gennaio vista anche la difficoltà del club a trovare un suo sostituto. MOurinho dovrà rimandare a quest'estate il sogno di vederlo nella Capitale

Granit Xhaka è un obiettivo di mercato della Roma da ormai due finestre di mercato. Come riportato da Sky però, il centrocampista non lascerà l'Arsenal in questi ultimi giorni di mercato invernale vista la difficoltà dei Gunners nel trovare un sostituto. La Roma stava cercando di cedere Diawara per liberare un posto per un nuovo acquisto in mezzo al campo sia dal punto di vista numerico ma anche dal punto di vista del monte ingaggi. Xhaka è da molto tempo un pupillo di Mourinho ma almeno per ora il sogno di vederlo con la maglia giallorossa rimarrà tale ma chissà che un nuovo assalto non possa partire in estate. In caso di addio di Diawara i nomi sul taccuino di Tiago Pinto sono Danilo Pereira del PSG e Ndombele del Tottenham ma entrambe le trattative sembrano lontane dal punto di svolta.