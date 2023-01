Calciomercato Roma, accordo raggiunto col Bournemouth per Vina

Il terzino uruguaiano è la prima scelta del club inglese alla ricerca di un rinforzo per la fascia sinistra

C'è l'accordo tra Roma e Bournemouth per Vina. La formula sul tavolino è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto, le quote della trattativa si aggirano attorno al milione. Questo è quanto riportato su Sky Sport, le prime voci sull'interessamento del club erano giunte in mattinata ed erano legate alla ricerca del club di un rinforzo sulla fascia sinistra. Sul giocatore giallorosso c'era anche il Mallorca che ha proposto, però, un prestito secco che ha fatto storcere il naso alla Roma.