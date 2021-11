Calciomercato Roma, via libera del Real Madrid alla cessione di Nacho

Il difensore spagnolo potrebbe diventare un'occasione per gennaio

Forse prima o poi le strade della Roma e di Nacho sono destinate a incrociarsi. O forse non succederà mai. Il difensore spagnolo sembra pronto a lasciare il Real Madrid a gennaio e, secondo quanto riportato da calciomercato.com, le Meregues avrebbero dato il via libera per la cessione ai giallorossi. Mourinho è alla ricerca di giocatori che alzino il livello della rosa. Nacho potrebbe essere un'alternativa sia al centro della difesa, che a destra. Smalling continua ad avere problemi fisici e Reynolds non convince. Lo spagnolo potrebbe risolvere da solo due grane a Tiago Pinto.