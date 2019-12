Calciomercato Roma, Vagnati: “Difficile che Petagna vada via dalla Spal”

Kalinic non ha soddisfatto interamente Fonseca in questa prima parte di stagione. Se l’attaccante croato dovesse essere ceduto durante il mercato di gennaio, la Roma sarebbe costretta a cercare un sostituto come vice-Dzeko. Per questo ruolo, Andrea Petagna è stato più volte accostato ai giallorossi negli ultimi giorni e durante il match all’Olimpico contro la Spal in tribuna era presente anche il suo agente Giuseppe Riso. Su un suo possibile trasferimento si è espresso il direttore sportivo della Spal, Davide Vagnati, ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole:

“Penso sia molto difficile che Petagna vada via dalla SPAL, è un giocatore importante sul quale abbiamo fatto un investimento. Noi vogliamo provare fino alla fine a salvarci e vogliamo farlo anche con Andrea. Proveremo fino alla fine a migliorare a squadra”.