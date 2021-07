Calciomercato Roma, Under al Marsiglia: è ufficiale. Ecco le cifre e la formula

L'attaccante turco va in Francia: prestito con diritto di riscatto a 8.4 milioni. Giocherà con Gerson, un altro ex giallorosso

Dopo giorni di trattativa e l'accordo trovato tra i club ora c'è anche l'ufficialità per il trasferimento in prestito di Cengiz Under al Marsiglia. Lo annuncia la Roma sui social del club "Cengiz Under ceduto a titolo temporaneo all'Olympique Marsiglia. In bocca al lupo, Cengiz!" si legge su Twitter.

Il comunicato sul sito ufficiale: "L’AS Roma rende noto di aver sottoscritto un contratto per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2022, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Cengiz Under, all’Olympique Marsiglia, a fronte del riconoscimento di un corrispettivo variabile per un importo massimo di 500 mila euro. L’accordo prevede, al verificarsi di determinate situazioni sportive, l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo per 8,4 milioni di euro e, in caso di futuro trasferimento del Calciatore, il pagamento in favore dell’AS Roma di un importo pari al 20% del prezzo di cessione. Cengiz è arrivato in giallorosso nell’estate del 2017, collezionando 88 presenze e 17 reti. Nell’ultimo campionato ha giocato in prestito al Leicester City". Anche l'Olimpique Marsiglia ne dà l'annuncio con un tweet, e l'attaccante sul suo account scrive: "Arrivo nella città più bella della Francia. Insieme ci divertiremo!".