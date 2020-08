Calciomercato Roma, ufficiale l’arrivo di Giorcelli dalla Juventus. Totti si prende la procura – FOTO

La Roma piazza un colpo per la difesa del futuro. I giallorossi hanno strappato Giorcelli alla Juventus. Il difensore classe 2003 si trasferisce a Trigoria e verrà aggregato all’Under 18 e alla Primavera, che sta costruendo la rosa per il futuro. Dopo una stagione in crescendo e alcuni allenamenti con la prima squadra (richiesto da Sarri), Giorcelli è già pronto per diventare un punto di riferimento nel settore giovanile dei giallorossi. Totti e la sua CT10 non hanno perso tempo e si sono assicurati la procura del giovane difensore. Dopo Volpato, un altro romanista che entra nella scuderia dell’ex capitano.