Calciomercato Roma, ufficiale la cessione di Voelkerling Persson al Lecce

La Roma ha ufficializzato la cessione di Voelkerling Persson: "L'attaccante è stato ceduto a titolo definitivo al Lecce. In bocca al lupo, Joel!". Lo svedese non è stato convocato da Mourinho per il ritiro in Portogallo e lascia la capitale dopo 3 anni. L'attaccante passa al Lecce a titolo definitivo per poco meno di 1 milione di euro. La Roma mantiene il diritto di riacquisto (1,5), il 50% della futura rivendita e possibilità di pareggiare offerte in futuro.