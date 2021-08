Calciomercato Roma: ufficiale, Bianda in prestito al Nancy

Con questa operazione il club giallorosso alleggerisce ancora il gruppo esuberi

Ora è ufficiale: William Bianda va in prestito al Nancy, come viene riportato sui social dell'AS Roma. Con questa operazione il club alleggerisce ancora il gruppo esuberi. Il difensore classe 2000 è tornato in Francia mentre lo scorso anno aveva giocato, sempre in prestito, con i belgi dello Zulte Waregemed. Quello della cessione in prestito di Bianda è un altro colpo in uscita di Pinto, che continua il lavoro per tagliare il monte ingaggi.