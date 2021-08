Calciomercato Roma, Torreira verso la Fiorentina

Il centrocampista uruguaiano si è allenato individualmente al Colney da quando è tornato a Londra la scorsa settimana

La Roma è alla ricerca di un centrocampista per rinforzare la rosa. Dopo aver visto ufficialmente sfumare Xhaka, che ha rinnovato con l'Arsenal, un nome sulla lista di Tiago Pinto era Lucas Torreira, anche lui nei Gunners. Come riporta però football.london, l'ex giocatore della Sampdoria sarebbe ad un passo dal vestire la maglia della Fiorentina. Il giocatore nella scorsa stagione è stato ceduto in prestito all'Atletico Madrid, collezionando 26 presenze e vincendo il campionato. Arteta lo ha informato che non farà parte dei programmi dell'Arsenal per la prossima stagione, anche se Torreira avrebbe voluto competere per una maglia con i Gunners. Il centrocampista uruguaiano si è allenato individualmente al Colney da quando è tornato a Londra la scorsa settimana.