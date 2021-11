Calciomercato Roma, torna di moda Nacho: Mou lo suggerisce a Pinto

L'allenatore portoghese sta monitorando un giocatore che conosce molto bene: il difensore Nacho del Real Madrid

Mourinho ha bisogno di rinforzare la sua rosa. Per questo continua a monitorare il difensore del Real Madrid, José Ignacio Fernández Iglesias, noto come Nacho. Giocatore di qualità che lo Special One conosce molto bene, poiché lo ha allenato dal 2010 al 2013 proprio nella squadra spagnola. Mou lo vorrebbe nella sua Roma per rafforzare la linea difensiva e rendere la squadra più competitiva. Come riporta El Nacional il tecnico portoghese vuole rendere Nacho il leader della difesa, vicino a Gianluca Mancini. La proposta fatta a Florentino Pérez è quella di un trasferimentocon diritto di riscatto, formula che potrebbe convincere il presidente ad accettare la cessione.