Calciomercato Roma, Tielemans a zero fa gola a Mourinho

Parametri zero come se piovesse. La Roma è già a caccia di rinforzi per il prossimo anno e, come riportato da tuttomercatoweb.com, oltre al più volte citato Davide Frattesi, per il centrocampo a Trigoria piace molto un calciatore della Premier League. Si tratta di Youri Tielemans, centrocampista belga del Leicester che la Roma ha affrontato la scorsa stagione in Conference League e che non rinnoverà il contratto in scadenza. Il classe ’97 sta attraversando una stagione complicata con le “Foxes”, che stanno lottando per non retrocedere e ieri hanno pareggiato 2-2 con l’Everton. Il belga ha comunque messo a segno 3 reti ed un assist in Premier League e piace a molti club europei. Tra cui appunto la Roma.