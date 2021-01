Calciomercato Roma, Tiago Pinto punta Silvestri e Gollini ma per giugno

In casa Roma si pensa anche al calciomercato, non solo per gennaio. Nella finestra invernale che si è appena aperta i giallorossi potrebbero non cercare un portiere, ma rinviare la questione alla prossima estate. Come riporta ‘calciomercato.com’, infatti, Tiago Pinto – appena arrivato nella capitale – ha nella sua lista Marco Silvestri e Pierluigi Gollini come prossimo portiere titolare. Fino a giugno si andrà avanti con Pau Lopez e Mirante, che sta anche trattando il rinnovo di contratto. Per mettere a segno il colpo tra i pali, la Roma sta già preparando il tesoretto.