Mercato, Tahirovic lascia la Roma: ufficiale il passaggio all’Ajax per 8.5 milioni

È arrivata la prima cessione in casa giallorossa. Benjamin Tahirovic saluta la Roma e andrà all'Ajax per 8.5 milioni di euro (bonus compresi) e una percentuale del 15% sull'eventuale futura rivendita. Il club olandese è riuscito ad aggiudicarsi il giocatore nonostante l'accesa concorrenza di molte altre società. Infatti sul bosniaco c'era anche il Marsiglia e in Italia lo volevano Sassuolo, Genoa e Salernitana. Il classe 2003, che ha esordito proprio in questa stagione in maglia giallorossa, è l'ennesimo giocatore valorizzato da José Mourinho e aiuterà la Roma a chiudere in positivo il bilancio al 30 giugno. Dopo di lui, infatti, sarà il turno di Volpato e Missori. A rischio cessione anche Zalewski e Bove.