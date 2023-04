Calciomercato, Roma su Reiss Nelson: potrebbe arrivare a parametro zero

Dopo Aouar, la Roma potrebbe mettere a segno un altro affare a parametro zero. Sull'esterno inglese di origine giamaicana c'è l'interesse di mezza Europa, ma in particolare di Rennes e Atalanta

Dopo Aouar, la Roma mette gli occhi su un altro possibile parametro zero: Reiss Nelson. Sebbene l'Arsenal non voglia perdere il talentoso esterno classe '99, l'interesse di mezza Europa potrebbe stuzzicare il giovane londinese. Tra i club interessati, spunta anche la squadra di Mourinho. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, infatti, la società avrebbe già avuto un contatto con l'entourage del giocatore. Quest'anno in Premier League Nelson ha registrato 3 reti e 2 assist in 5 presenze (sono 12 le presenze complessive stagionali del giocatore con la maglia dei Gunners) . Anche Atalanta e Rennes sembrano interessate all'esterno di origini giamaicane. Per la Roma si tratterebbe di un ulteriore affare a parametro zero dopo l'ingaggio ormai quasi certo di Aouar.