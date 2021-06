Olsen, successo Europeo: piace a Lille, West Ham e Real Sociedad

Sul portiere svedese, autore di un buon Europeo con la Svezia, si muovono 3 club europei

Nonostante l'uscita dall'Europeo, le prestazioni del portiere Robin Olsen con la Svezia sono state più che buone. Sull'estremo difensore, ancora di proprietà della Roma ma inserito nella lista delle cessioni, ci sarebbero diverse società europee come Lille, Real Sociedad e WestHam. Secondo Sportitalia questi club avrebbero chiesto informazioni sul portiere svedese. Olsen avrebbe più volte manifestato la volontà di proseguire la sua avventura in Premier League, dove la scorsa stagione ha vestito la maglia dell'Everton allora allenato da Carlo Ancelotti. Dopo un anno a Roma il giocatore di Copenaghen è stato girato in prestito al Cagliari, prima dell'approdo in Inghilterra. Non si è poi concretizzata l'opportunità di rimanere a Liverpool ma è escluso, al momento, una sua possibile permanenza nella capitale.