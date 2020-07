Calciomercato Roma, su Coric spunta il Paok

Ante Coric, di ritorno dal prestito all’Almeria, che ha deciso di non riscattare il suo cartellino, non rimarrà alla Roma. Il centrocampista croato, secondo quanto riportato da “Gazzetta.gr”, è seguito con attenzione dal Paok Salonicco, giunto al secondo posto nella classifica del campionato greco. L’ex Dinamo Zagabria non ha trovato molto spazio nella seconda divisione spagnola, avendo giocato solo 563′, distribuiti in sedici presenze. Numeri che causeranno il mancato riscatto da parte dell’Almeria, che avrebbe dovuto acquistare il giocatore a titolo definitivo se avesse giocato, per almeno 45′, la metà delle partite stagionali. La Roma, per evitare una minusvalenza, dovrà vendere Coric a una cifra superiore ai 5,4 milioni.