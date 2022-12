Calciomercato Roma, stallo per Depay. Il contratto termina a fine stagione

Secondo quanto riporta Sport, il futuro di Memphis Depay non è certo. Il giocatore non trova continuità nel Barcellona, ma salvo svolte dell'ultimo minuto non dovrebbe partire nel mercato invernale. Il contratto dell'olandese scade a fine stagione e la Roma starebbe valutandone l'acquisto per rafforzare il reparto offensivo, tuttavia l'operazione è attualmente in una fase di stallo. Probabilmente finirà la stagione in Spagna e se ne riparlerà a giugno. Il giocatore piace anche all'Arsenal che ha la necessita di sostituire l'infortunato Gabriel Jesus. A complicare la situazione dell'olandese c'è stato sicuramente l'arrivo di Lewandowski nella sessione estiva di mercato. Dopo l'arrivo dell'attaccante polacco, infatti, Depay è stato rilegato in panchina da Xavi Hernández e ha giocato solamente due partite in Liga e una di Champions.