Mercato Roma, suggestione Modric a parametro zero

Un altro colpo alla Mourinho. Secondo quanto riportato oggi dai microfoni di Radio Radio, Luka Modric potrebbe diventare un calciatore della Roma per la prossima stagione. Ovvio è l'interesse di Mourinho per il centrocampista del Real Madrid che ha un contratto in scadenza a giugno 2023 e potrebbe arrivare nella Capitale a parametro zero. Il rapporto con l'allenatore portoghese è ottimo e, nonostante l'età (37 anni), potrebbe fare la differenza nel centrocampo giallorosso. Il grosso scoglio sarebbe l'ingaggio del calciatore fissato, ad ora, a più di 19 milioni a stagione.