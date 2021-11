Calciomercato Roma, spunta il nome di Marcao per la difesa

L'assenza di Smalling pesa sulle spallo dello Special One, così la Roma è alla ricerca di un sostituto

L'assenza di Smalling si sente e i suoi continui stop non aiutano Mourinho a superare il momento difficile. C'è bisogno di una soluzione in difesa e per la Roma la pista Marcao si scalda. Come riporta Tutto Mercato Web, il Galatasaray potrebbe lasciar andare il suo calciatore. Il giocatore era già stato visionato dal club nella sessione di mercato estiva, ma il trasferimento non è andato in porto. A gennaio la trattativa potrebbe chiudersi visto che il club turco vuole fare cassa per soddisfare la richiesta da parte di Terim, che vuole un attaccante. Finora il centrale è sempre stato titolare in Europa League, mentre ha collezionato 3 presenze in campionato.