Calciomercato Roma, spunta Abraham per l’attacco

C'è anche la punta del Chelsea tra le opzioni per il ruolo di centravanti del prossimo anno: l'elevata valutazione del cartellino complica l'affare

C'è anche Tammy Abraham nella lista di candidati per l'attacco della Roma nella prossima stagione. Il centravanti del Chelsea, dopo l'exploit della passata stagione con Frank Lampard in panchina, è finito sempre più ai margini e potrebbe decidere di cambiare aria nel corso della prossima estate. Come riporta La Gazzetta dello SportMourinho conosce bene il giocatore, avendolo incrociato ancora giovanissimo nel corso della sua ultima esperienza londinese. L'ostacolo è però rappresentato dall'elevata valutazione del cartellino del 23enne, che si aggira attorno ai 40 milioni di euro. Non manca inoltre la concorrenza, con il West Ham da tempo interessato al centravanti inglese.