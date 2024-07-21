Continua la ricerca dell'attaccante esterno per la Roma di Daniele De Rossi. In attesa di aggiornamenti su Matias Soule, il nuovo nome è quello di Matias Fernandez-Pardo. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il club giallorosso avrebbe effettuato un sondaggio per il classe 2005, attualmente in forza al Gent. Il calciatore belga-spagnolo sarebbe un vero e proprio jolly per il reparto offensivo, poiché è abile a giocare sia sulla fascia destra che su quella sinistra. Attualmente su di lui c'è anche il Milan, che è in vantaggio su tutte le altre concorrenti. Nella stagione appena trascorsa ha giocato 31 partite, mettendo a referto 10 gol e due assist tra la prima squadra del Gent e la formazione giovanile dello stesso club.