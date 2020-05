Calciomercato Roma, Solskjaer mette alla porta Smalling: i giallorossi provano a trattenerlo

Il Manchester United in estate rivoluzionerà il reparto difensivo. Il tecnico Solskjaer è pronto a privarsi di Phil Jones, Chris Smalling e Marcos Rojo. L’obiettivo dei Red Devils è quello di fare cassa vendendo i tre centrali per poi cercare di acquistare Joe Rodon dello Swansea, Jadon Sancho del Borussia Dortmund e Jack Grealish dell’Aston Villa. Come riporta il quotidiano britannico The Mirror, non sarà facile liberarsi dei tre centrali soprattutto perché hanno tutti una valutazione molto alta. Nello specifico lo United per Smalling chiede circa 20 milioni di euro. La Roma vorrebbe trattenerlo sopratutto dopo le sue ottime prestazione in questa stagione, ma non ha nessuna intenzione di sborsare tutti quei soldi. I giallorossi proveranno a sfruttare la necessità economica del club inglese per far abbassare il prezzo del cartellino. Le prossime settimane saranno decisive per il futuro del classe ’89.