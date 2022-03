Calciomercato Roma, sirene inglesi per Veretout: interessa al Newcastle

Il centrocampista francese non ha convinto Mourinho e potrebbe lasciare la capitale in estate

Jordan Veretout potrebbe lasciare la Roma in estate. Secondo Calciomercato.com il Newcastle è sulle tracce del centrocampista francese. E' stato proposto anche al Milan. La società giallorossa chiede 20 milioni di euro, per la nuova proprietà del club inglese i soldi non rappresentano un problema. L'addio di Veretout favorirebbe la permanenza nella capitale di Oliveira. Mendes è già al lavoro per non far partire l'ex Porto. La richiesta da parte del club portoghese è di 12 milioni di euro, soldi che potrebbero arrivare dalla Conference League.