La Roma pensa al mercato di gennaio. Il direttore sportivo Tony D’Amico ieri sera ha ribadito la volontà della società di mettere a disposizione di Gasperini nuove risorse per affrontare i numerosi impegni in calendario. "Gennaio è lontano, ora ci concentriamo su noi stessi. Poi faremo il massimo per dare al mister risorse per affrontare al meglio tutte le partite", ha dichiarato D’Amico ai microfoni di Sky Sport. Come riportato dal Corriere dello Sport, nonostante le dichiarazioni di Josè Mourinho, tra i profili che continuano a essere seguiti c’è Endrick, nome che resta sul radar in vista di gennaio. Per la fascia, invece, resta d’attualità la pista che porta a Oosterwolde. Il suo eventuale arrivo dipenderà anche dalle condizioni fisiche del giocatore, il cui trasferimento era stato frenato in estate da un infortunio. Qualora avesse recuperato completamente, il suo profilo sarà preso seriamente in considerazione.