Calciomercato Roma, si allunga la fila per Boga: irrompe anche la Juventus

È Jeremie Boga la nuova stellina della Serie A. L’esterno del Sassuolo, dopo le prime giornate di rodaggio, ha conquistato la maglia neroverde e non solo. Il francese potrebbe tornare al Chelsea riacquistandolo per 16 milioni di euro, ma difficilmente tornerà a Londra. Per questo si sta già scatenando un’asta vera e propria, a cui anche la Roma potrebbe partecipare. Purtroppo per Petrachi, su di lui c’è anche mezza Serie A: Atalanta, Napoli e Milan sono le più interessate, ma – come riporta ‘Don Balon’ – anche la Juventus sarebbe piombata su Boga. I bianconeri sarebbero pronti a stringere per il classe ’97, sfruttando anche gli ottimi rapporti con il Sassuolo, vedi Demiral. Non solo, perché per l’esterno offensivo avrebbe manifestato il suo gradimento anche il Barcellona, attirato da una valutazione attorno ai 25 milioni di euro: il francese potrebbe essere l’erede del connazionale Dembelé.