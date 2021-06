Calciomercato Roma, sfuma Edouard. Il Leicester in vantaggio sulle concorrenti

Il centravanti del Celtic è ormai vicino al trasferimento in Premier: per lui le Foxes pronte a versare 17 milioni di euro. Si allontana la Roma

Si allontana dalla Roma Odsonne Édouard. Il centravanti del Celtic, classe '98, era stato sondato da Tiago Pinto come una possibile alternativa a Belotti in caso di addio di Edin Dzeko. Gli ottimi numeri riportati dal giocatore in stagione - per lui 16 reti e 5 assist in 26 presenza in campionato - hanno però attirato le attenzioni di numerosi club inglesi ed europei, tra i quali, come riporta Sky Sport, sarebbe in vantaggio il Leicester. Le foxes sono infatti intenzionate ad assicurarsi da subito un erede di Jamie Vardy, e sarebbero ormai a un passo dal chiudere per l'acquisto di Édouard con un investimento di circa 17 milioni di euro.