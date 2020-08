Calciomercato Roma, se parte Zaniolo l’obiettivo è Chiesa

Siamo ancora nel campo delle ipotesi, ma se la Roma dovesse decidere di cedere Nicolò Zaniolo il sostituto avrebbe già un identikit preciso: Federico Chiesa. Come riporta La Nazione, alle pretendenti per il gioiellino viola si sono aggiunti anche i giallorossi, che non hanno mai nascosto l’apprezzamento per il figlio di Enrico.

Zaniolo piace alla Juventus e potrebbe rientrare in un affare che può comprendere anche Edin Dzeko (precisa richiesta di Pirlo). In caso di fumata bianca, i giallorossi si lancerebbero all’assalto di Chiesa. Il presidente della Fiorentina Commisso spara altissimo sul prezzo, ma la Roma può sperare di abbassare il costo inserendo delle contropartite come Spinazzola.