Calciomercato Roma, Sarri potrebbe portare Pedro alla Lazio

E' stato fatto un sondaggio da parte del club nei confronti dell'entourage del giocatore

Relegato da Mourinho nel gruppo degli esuberi di Trigoria Pedro potrebbe prima della conclusione del calciomercato restare a Roma cambiando sponda del Tevere. Secondo quanto riporta alfredopedulla.com Maurizio Sarri potrebbe inserire lo spagnolo come alternativa alle prime scelte Basic e Kostic per la Lazio. Pedro, oggi separato in casa Roma, ha altri due anni di contratto con i giallorossi da tre milioni netti circa a stagione. La Lazio potrebbe approfittarne e la Roma risparmierebbe un ingaggio alto tra gli esuberi. Sarri ha un grande rapporto con il giocatore dai tempi del Chelsea. Di sicuro è stato fatto un sondaggio, forse qualcosa in più, c'è da vedere ora gli eventuali sviluppi.