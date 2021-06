Calciomercato Roma, Santon verso la rescissione con buonuscita

Il terzino lascerà la capitale dopo tre stagioni. Giallorossi disposti a concedergli il cartellino. Sarà libero di scegliersi la nuova squadra

Davide Santon è vicino a salutare la Roma definitivamente. Il terzino ex Inter sta trattando la rescissione del contratto con buonuscita, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport. I giallorossi sono disposti a liberarlo in anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto, fissata a giugno 2022. La conclusione del rapporto tra Santon e la Roma dovrebbe avvenire nei prossimi giorni. Lui, come Pastore e Nzonzi, fa parte del piano di sacrifici che i Friedkin e Tiago Pinto hanno studiato per alleggerire il monte ingaggi. Il terzino era arrivato a Roma nell'estate del 2018, come parziale contropartita per la cessione di Nainggolan all'Inter.