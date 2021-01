Calciomercato Roma, Santon-Samp: pista fredda. Juan Jesus potrebbe restare

Da una parte Dzeko e la situazione allenatore, dall’altra le operazioni di contorno per migliorare la situazione economica generale. Straordinari nella giornata milanese di Tiago Pinto che, secondo quanto riporta tuttomercatoweb.com, sarebbe al lavoro anche sul fronte Santon e su quello Juan Jesus. L’esterno, che potrebbe andare sempre più ai margini del progetto romanista a causa dell’arrivo di Reynolds, è sempre nel mirino della Sampdoria di Ranieri, che al momento però non sembra intenzionata a dare l’accelerata decisiva all’operazione. Per il brasiliano c’è il solito apprezzamento dei club turchi, ma la volontà del giocatore di rimanere potrebbe prevalere con la Roma orientata così verso la riconferma fino a scadenza del contratto.