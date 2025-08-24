La Roma continua a cercare un rinforzo in attacco. Difficile arrivare a Sancho, l'inglese non ha ancora aperto al trasferimento e i giallorossi si stanno guardando intorno. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano ci sono stati dei contatti per George del Chelsea. Talento dei Blues di 19 anni che può giocare sia come esterno d'attacco che come prima punta. I giallorossi nella giornata di ieri hanno parlato con la squadra di Londra per capire la fattibilità dell'operazione. Su di lui c'è anche il Lipsia e alcune squadre della Premier League.