Calciomercato Roma, Salvatore Pezzella pronto a tornare: il Pescara lo osserva

Nella prossima sessione di calciomercato, Gianluca Petrachi è chiamato a sbrogliare diverse situazioni, ma non solo relative alla prima squadra. Alla base rientreranno anche i giovani volati lontano da Trigoria per farsi le ossa, come Salvatore Pezzella. Il centrocampista classe 2000 è stato protagonista in Serie C con la maglia del Modena, con 24 presenze in campionato e 2 gol all’attivo. L’ex primavera giallorosso tornerà alla Roma in estate, con il campionato di Serie C che viaggia verso uno stop definitivo, ma non per restare. Come riporta ‘tuttoc.com’, infatti, su di lui ha messo gli occhi soprattutto il Pescara. I giallorossi hanno spesso lavorato con gli abruzzesi sui giovani usciti dal settore giovanile e dagli insegnamenti di Alberto De Rossi, vedi Machin e Antonucci ma non solo. Le ottime prestazioni di Pezzella in questa stagione hanno attirato le attenzioni di alcuni club di Serie B, pronti a scommettere su di lui.