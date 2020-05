Calciomercato Roma, Sabatini: “Tomiyasu non si vende in questa sessione”

Takehiro Tomiyasu è il profilo che la Roma sta seguendo da diverse settimane per rinforzare la propria rosa. Il Bologna però alza il muro per il classe ’98. Alcuni intermediari hanno provato a imbastire l’operazione ma nulla di fatto: il club emiliano valuta 20-25 milioni il terzino. Il ds Bigon però è stato chiaro ai microfoni di Sky Sport: “Il Bologna non svenderà. Abbiamo una grossa fortuna, perché non abbiamo necessità di cedere“. Anche Walter Sabatini ha voluto blindare il giapponese. Il coordinatore dell’area tecnica del Bologna infatti ha rilasciato alcune dichiarazioni durante il programma “Casa Sky Sport” affermando che Tomiyasu in estate non partirà. Queste le sue parole:

Vi aspettate tanti scambi nel prossimo mercato?

Gli scambi si possono fare tra club di pari livello. Io non posso fare scambi con l’Inter, con la Juventus o con la Roma stessa.

Sul mercato…

Vorrei il mercato aperto tutto l’anno, almeno se un terzino sbaglia un cross posso sondarne la sera stessa un altro. Ma so di essere eretico io. Se Tomiyasu sbagliasse un cross, invece, non lo cambierei, perché so che è un grande giocatore.

Tomiyasu non si vende in questa sessione?

No, perché la cifra non colmerebbe comunque il valore del giocatore. Non sarebbe una cifra sufficiente. Oggi nessuno ha avuto la capacità e possibilità di valutare veramente Tomiyasu.