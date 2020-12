Calciomercato Roma, retroscena Dimarco: poteva arrivare al posto di Spinazzola

Un curioso retroscena di calciomercato lega la Roma e Federico Dimarco. Il terzino scuola Inter ma attualmente in prestito all’Hellas Verona, autore fino a questo momento di un’ottima stagione, poteva vestirsi di giallorosso nella scorsa finestra invernale di mercato. A rivelare alcuni dettagli riguardanti questa trattativa sfumata è il portale Calciomercato.com: il profilo di Dimarco piaceva molto all’ex direttore sportivo giallorosso Petrachi, che aveva deciso di portarlo nella Capitale per sostituire Spinazzola, promesso sposo dell’Inter nello scambio che avrebbe dovuto portare Politano agli ordini di Fonseca. Una trattativa sfumata che ha, di conseguenza, interrotto qualunque discorso anche per l’acquisto di Dimarco.