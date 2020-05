Calciomercato Roma, resta viva la pista Kean: possibile prestito o scambio con Kluivert

Moise Kean in estate lascerà la Premier League e la Roma è in pole position. Questo è quello che si augurano in Inghilterra ed è l’obiettivo di Mino Raiola. L’avventura del giovane attaccante all’Everton è stata un mezzo fiasco, motivo per il quale l’addio sembra scontato. L’ultima bravata, una festa in casa con amici in piena quarantena, è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Come riporta il sito calciomercato.com, i Toffees sono al lavoro per trovargli una nuova sistemazione, senza disastri dal punto di vista finanziario. L’obiettivo del club guidato da Ancelotti è quello di rientrare dell’investimento fatto un anno fa di 30 milioni. Difficile, vista la stagione del classe 2000, che tra campionato e coppe inglesi ha messo insieme solo 864′ con appena un gol all’attivo. Ecco perché non sono da escludere formule diverse dalla cessione a titolo definitivo. Da questa situazione potrebbe avvantaggiarsi la Roma, che vorrebbe riportare Kean in Italia in prestito biennale o scambiandolo con Kluivert, che ha più di un estimatore dalle parti di Goodison Park. Su Kean quindi i giallorossi restano in pole position, sono invece in picchiata le quotazioni del Napoli e del Milan.