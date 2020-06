Calciomercato Roma, Real Madrid alla ricerca di un vice-Benzema: proposto Schick

Patrik Schick in Bundesliga è tornato a far vedere il talento che aveva convinto la Roma a scommettere su di lui. Ha segnato 10 gol in 19 partite e sta trascinando il Lipsia con prestazioni di alto livello. Il suo futuro però è ancora in dubbio e come riporta Don Bàlon le sue aspettative sono molto ambiziose. Il Real Madrid è dai tempi di Morata alla ricerca di una punta affidabile da affiancare a Benzema. Jovic e Mariano Diaz non convincono. Così tramite il suo entourage, Schick si sarebbe proposto per riempire quella casella nella squadra di Zidane.

Il Lipsia ha un diritto di riacquisto sul giocatore, ma per esercitarlo dovrebbe versare nelle casse dei giallorossi 28 milioni di euro in tranche unica. Come ammesso dal ds Petrachi i tedeschi hanno già chiesto lo sconto, ma a Trigoria non sarebbero molto d’accordo. L’ottima stagione del ceco, che ha ancora 24 anni, lo rende un obiettivo interessante per diversi club e per questo la Roma spera di poter guadagnare una cifra addirittura maggiore rispetto a quella stabilità con la squadra di proprietà della Red Bull.