Calciomercato Roma, primi contatti tra Parma e Juan Jesus

Uscito dal progetto tecnico di Paulo Fonseca a inizio stagione, Juan Jesus è uno dei tanti nomi in uscita per il prossimo calciomercato della Roma. Il diesse del Parma, Daniele Faggiano, ha in mente di portarlo tra le schiere degli emiliani per la prossima stagione: ci sono stati i primi contatti già oggi, secondo quanto riporta gianlucadimarzio.com. Il contratto con la Roma del centrale brasiliano scade nel 2021 ma le gerarchie in giallorosso potrebbero favorire lo spostamento: superato ormai da tutti, Juan Jesus non ha trovato mai spazio in questa stagione, accumulando solo quattro presenze, per un totale di 194 minuti. L’attaccamento a maglia e città non è mai stato nascosto, ma se il brasiliano ha intenzione di continuare con il calcio giocato allora il Parma è l’occasione giusta per il rilancio.